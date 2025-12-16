Justicia Penal Militar envía a la Fiscalía caso por presunta ejecución extrajudicial en Ituango

La Justicia Penal Militar y Policial traslado a la Fiscalía General de la Nación el expediente por una presunta ejecución extrajudicial ocurrida en diciembre de 2024 en el municipio de Ituango, Antioquia, en un caso que vincula a integrantes del Batallón de Infantería N.° 10 “Coronel Atanasio Girardot”.

Según informó esa instancia judicial, el 15 de diciembre de 2024 tropas del Ejército Nacional reportaron la muerte de un hombre, señalado de tener presuntos vínculos con el Clan del Golfo, tras un enfrentamiento armado en el que también murió un uniformado. No obstante, una denuncia posterior advirtió que el fallecimiento del civil podría haberse producido en un “combate simulado”, presuntamente para encubrir un error operacional previo.

La Fiscalía 2223 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializada ordenó actos urgentes de investigación y desplegó múltiples diligencias, entre ellas toma de declaraciones, interrogatorios a indiciados, reconocimientos fotográficos, e inspecciones al lugar de los hechos con peritos en balística, topografía y fotografía forense, apoyados con el uso de drones.

Tras evaluar el material probatorio y las actuaciones adelantadas, la Justicia Penal Militar y Policial concluyó que “la presunta conducta punible no tenía relación con actos del servicio o con ocasión del mismo”, razón por la cual decidió apartarse del proceso.

El pasado 10 de diciembre de 2025, el expediente fue remitido a la Fiscalía General de la Nación y recibido por un fiscal de la Dirección Especializada Contra Violaciones a Derechos Humanos, con sede en Medellín. Con esta decisión, la jurisdicción castrense aseguró que se busca garantizar “transparencia y efectividad” en la investigación, que ahora quedará en manos de la justicia ordinaria.