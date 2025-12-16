Laura Sarabia sale de la junta del FNG tras meses como embajadora en Reino Unido
La junta directiva del Fondo Nacional de Garantías (FNG) realizó un análisis para determinar si debía seguir en ambos cargos y decidió removerla.
Más de dos meses después de ser nombrada oficialmente como embajadora en Reino Unido, y al mismo tiempo ser miembro de la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías, este martes se decidió ordenar su retiro.
Lea más: “Laura Sarabia me pidió, por orden de Petro, nombrar a Olmedo López en la UNGRD”: Luis F. Velasco
El hecho había generado polémica, pues estar en ambos cargos, para varios expertos, estaba considerado como una incompatibilidad y, por ello, la junta de esa entidad del Gobierno tomó la determinación.
Hay que recordar que en marzo de este año esta emisora reveló que Laura Sarabia fue nombrada miembro permanente patrimonial de la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías (FNG).
Esto se conoció en medio de la revelación de una serie de audios que evidenciarían que la canciller Laura Sarabia estaría intentando controlar el grupo financiero del Gobierno, que es el Grupo Bicentenario.
