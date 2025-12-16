Laura Sarabia sale de la junta del FNG tras meses como embajadora en Reino Unido

Más de dos meses después de ser nombrada oficialmente como embajadora en Reino Unido, y al mismo tiempo ser miembro de la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías, este martes se decidió ordenar su retiro.

El hecho había generado polémica, pues estar en ambos cargos, para varios expertos, estaba considerado como una incompatibilidad y, por ello, la junta de esa entidad del Gobierno tomó la determinación.

Hay que recordar que en marzo de este año esta emisora reveló que Laura Sarabia fue nombrada miembro permanente patrimonial de la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías (FNG).

Esto se conoció en medio de la revelación de una serie de audios que evidenciarían que la canciller Laura Sarabia estaría intentando controlar el grupo financiero del Gobierno, que es el Grupo Bicentenario.

