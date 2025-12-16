MinTransporte ofreció disculpas por publicación de Invías que reproducía comunicado del ELN

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, rechazó la publicación realizada por la cuenta #767Invías que, a través de X (antes Twitter) replicó un mensaje del ELN sobre el paro armado.

Dicha información pidió a los colombianos lo siguiente: “Antes de transitar, se recomienda evaluar la necesidad de desplazamiento y, por seguridad, evitar viajes innecesarios, durante los próximos días”.

Al respecto, la ministra Rojas expresó: “”Alguien lo escribió, alguien lo aprobó, alguien lo publicó y todos se equivocaron. El numeral siete seis siete toma un trino del ELN, lo cita, y además pone un mensaje que dice que debe haber unas restricciones en la vía, y eso es inadmisible”.

Rojas agregó que “ninguna entidad pública puede replicar contenidos de un grupo armado organizado, de un grupo ilegal”, pues esto “va en contra de los lineamientos que el mismo presidente de la República traza en sus comunicaciones de manera permanente”.

Además, ofreció disculpas por la publicación a través de canales oficiales:

“Como ministra de Transporte, aunque ni lo hubiera escrito, ni lo hubiera aprobado, ni lo hubiera publicado jamás, tengo que poner la cara por el sector y pedirles disculpas a los colombianos y colombianas. También pedirle disculpas al presidente de la República, porque este tipo de errores no los podemos admitir”.

Así mismo, aseguró que solicitó una investigación a los organismos de control.

“Le he dado traslado a los organismos de control para que, en una petición respetuosa y firme, realicen una investigación a fondo y tomen todas las medidas necesarias, sanciones incluidas por estos hechos”, enfatizó.

Finalmente, la ministra Rojas dijo que no se puede permitir la divulgación de mensajes de grupos ilegales que contradicen el llamado del presidente a usar las vías del país.

