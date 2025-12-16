Ofrecen $400 millones por responsables del ataque que dejó dos policías muertos en Cali

Las autoridades indicaron que los responsables de este ataque serían integrantes del ELN. Foto: Policía Cali.

Cali

La Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca anunciaron una recompensa de $400 millones por información que permita capturar a los responsables del ataque con explosivos que cobró la vida de los subintendentes de la Policía Jorge Leandro Gómez Ochoa y Rober Stiven Melo Londoño.

El hecho se registró en la madrugada del martes en el sector de Mariano Ramos, en inmediaciones de la escombrera La 50, cuando un artefacto fue detonado sobre la vía al paso de los uniformados, que se movilizaban en una patrulla policial.

La gobernadora Dilian Francisca Toro, hizo un llamado al Gobierno Nacional para reforzar las capacidades de la Fuerza Pública en el suroccidente del país, advirtiendo que el departamento no puede seguir enfrentando solo amenazas como el paro armado del ELN.

“Esto debe ser una estrategia articulada con el Gobierno Nacional, pero aquí estamos trabajando solamente en la región. Nosotros con nuestros propios recursos, con nuestros propios esfuerzos, acompañados de la fuerza pública, pero a la fuerza pública le faltan capacidades”, señaló.

En ese mismo sentido, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, afirmó que la crisis de seguridad que vive la ciudad y otras regiones del país está asociada a la disminución de recursos destinados al sector defensa.

“Yo reitero el llamado que le he hecho al presidente Petro desde abril, que pusieron la primera bomba en Cali, a que fortalezca la inversión en seguridad. La seguridad no tiene ideología, los victimarios, los asesinos no les preguntan a las víctimas antes de matarlo si es de izquierda o de derecha y sin seguridad no hay nada”, dijo Eder.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que los responsables de este ataque serían integrantes del ELN, en medio del paro armado que mantiene en alerta a varias ciudades del país.