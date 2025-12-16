El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Polémica por petición para que liberen a capturados del grupo ‘PPP’: congresistas debaten

En diálogo con W Sin Carreta, los congresistas José Jaime Uscátegui y Alfredo Mondragón debatieron sobre la polémica petición de varios parlamentarios del Pacto Histórico para que liberen a 11 capturados pertenecientes al movimiento radical Brigada Clandestina para el Pueblo y por el Pueblo (‘PPP’).

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, denunció que los firmantes estarían pidiendo garantías para los señalados de integrar la estructura que habría utilizado carnets universitarios falsos para infiltrarse con el fin de planear y ejecutar actos vandálicos en distintos puntos de Bogotá.

Al respecto, el representante Mondragón, del Pacto Histórico, expresó que existen testimonios que plantean que “se ha hecho todo un tipo de andamiaje para tratar de condenar, castigar, incluso mediáticamente, y dar por hecho de que todos estos jóvenes cometen ese tipo de acciones”.

“Muchas veces terminan imputándoles cargos que después no son ciertos y les dañan no solamente el nombre y la presunción de inocencia a muchas personas, sino que quedan ‘satanizadas’”, sostuvo.

Por eso, sostuvo que la carta que hace la petición “no está diciendo que ellos son unos ‘angelitos’”, sino que exige que “no le hagan un estratagema judicial ni mediático, sino que se les den garantías para que se puedan defender”.

Para el representante Uscátegui, del Centro Democrático, los solicitantes “siguen defendiendo que los jóvenes rebeldes quemen policías y estaciones, bloqueen vías, afecten ambulancias y decapiten ciudadanos como sucedió hace unos años en el Portal de Las Américas”.

“Con más de 4.000 horas de video, interceptaciones legales, testigos y agentes encubiertos, dicen que estas 11 personas deben estar privadas de la libertad porque son un peligro para la sociedad y ustedes (al Pacto Histórico) no defienden esa sociedad”, advirtió Mondragón.

En ese sentido, indicó que “en buena hora la Fiscalía está actuando y le pediría al Pacto Histórico que defienda a los colombianos y no a los criminales”.

