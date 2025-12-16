Procurador le hace un llamado al ministro de Salud para que respete a la justicia

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, le hizo un fuerte llamado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras conocerse la solicitud de esa cartera a la Corte Constitucional, en la que pidió una nueva prórroga para cumplir con la información solicitada sobre la orden de reajuste de la UPC.

En el documento dirigido a la Sala de la Corte Constitucional, el ministerio argumentó que las órdenes dadas por la Corte son disímiles y también comprometen un robusto traslado de información para demostrar que, en su criterio no se ha incumplido lo pedido por los magistrados, por lo que el plazo otorgado no es suficiente.

“Se solicitará una prórroga razonable del término establecido en el numeral 2.1. del ordinal Segundo de la parte resolutiva del Auto 2049 de 2025, anticipando desde ya, que el Ministerio de Salud y Protección Social allegará a la Corte el resultado de acciones concretas que se están llevando a cabo, en especial sobre los puntos segundo y tercero del mandato presuntamente incumplido” indica el documento del ministerio.

Para el procurador Eljach, al margen de los desacuerdos que pueda haber, las decisiones de la justicia deben ser cumplidas de forma inmediata. “Una cosa puede ser que haya legalidad en algunos trámites que pueden dilatar el efecto de las decisiones, pero al final la decisión sigue siendo la misma y es mejor a la justicia respetarla”, sentenció.

Los magistrados ahora tendrán que evaluar la solicitud del ministerio de Salud para determinar si acceden o la rechazan.