Reacciones políticas a Carlos Ramón González emparrandado en Nicaragua, como reveló W Radio

W Radio reveló este lunes un video en el que se ve al exdirector del DAPRE y de la DNI, Carlos Ramón González, en una parranda vallenata en Nicaragua.

Esto, pese a estar prófugo de la justicia por su presunta participación en el escándalo de corrupción fe la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Según contó La W, los hechos tuvieron lugar el pasado 11 de diciembre en el Teatro Nacional de Nicaragua, durante un evento denominado Noche Vallenata, que fue promovido por la Cancillería.

Tras la publicación del video, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó desde el Congreso. “Yo hasta ahora me estoy enterando, tengo que preguntar más”, dijo.

Desde la oposición, el candidato a la Cámara del Centro Democrático, Daniel Briceño cuestionó a la fiscal Luz Adriana Camargo: “la fiscal de bolsillo de Petro dejó volar a Carlos Ramón González, cabecilla del robo a la UNGRD y dueño del partido Verde”.

Igualmente, el representante a la Cámara y candidato al Senado del mismo partido, Andrés Forero, responsabilizó al Gobierno del presidente Gustavo Petro de “permitir la fuga de Carlos Ramón González a Nicaragua”.

Por su parte, la representante y candidata al Senado, Jennifer Pedraza, de la coalición entre Dignidad y Compromiso, Nuevo Liberalismo, y MIRA, calificó el hecho como una “vergüenza ” y dijo que va a denunciar a la Cancillería y al embajador de Colombia en Nicaragua.

“No solamente le ayudaron a fugarse, sino que ahora el señor Carlos Ramón González se pasea por eventos promovidos desde la cancillería de Colombia. Por ese motivo, interpondré una denuncia disciplinaria (…) No puede ser que uno de los cerebros detrás del mayor robo de este Gobierno esté libre”, dijo Pedraza.

Finalmente, el candidato al Senado de En Marcha y la Alianza Verde, Lucha Garzón, dijo a La W: “De confirmarse que la embajada está adoptando gente que tiene cuentas pendientes con la justicia, me parece condenable, rechazable. Significa burlarse de la justicia colombiana”.