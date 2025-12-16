Resultados Lotería de Cundinamarca, Tolima y Miloto 15 de diciembre: números ganadores y premios

Loterías del Tolima, Cundinamarca y Colorloto e imagen de referencia. Fotos: Páginas web de Loterías del Tolima, Cundinamarca y Baloto / Getty Images

La Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima se juegan todos los lunes al mismo tiempo a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘lunes millonario’.

Es importante destacar que cuando se presenta un lunes festivo, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes, pero se juega todas las semanas a través del Canal 1.

Resultados Lotería de Cundinamarca hoy 15 de diciembre de 2025

Este lunes 15 de diciembre de 2025 se jugó la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de 6.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es: x de la serie x.

Vea los resultados de los otros premios de la Lotería de Cundinamarca aquí:

Resultados de la Lotería del Tolima

Resultados Lotería del Tolima HOY 15 de diciembre de 2025

Este lunes 15 de diciembre de 2025 se jugó la Lotería del Tolima por un premio mayor de 3.500 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es: x de la serie x.

En total son más de 13.400 millones de pesos en premios, vea los resultados de la Lotería del Tolima aquí:

El Miloto se juega todos los lunes, martes, jueves y viernes a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Resultados de MiLoto hoy 15 de diciembre de 2025

Este 15 de diciembre de 2025 se jugó el acumulado de MiLoto.

Conozca a continuación los resultados:

x

Vea aquí los resultados del sorteo de MiLoto: