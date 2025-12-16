Sector transporte en Norte de Santander registra pérdidas millonarias por paro armado del ELN

Norte de Santander

Son pérdidas millonarias las que ha dejado el paro armado nacional en nuestro departamento, sobre todo en el sector transporte, gremio que estaba preparado para la temporada alta, pero que tuvieron que apagar sus motores por culpa de las amenazas del ELN.

"Grave lo que está sucediendo, más cuando el transportador se programa para que en diciembre pueda recuperar los ingresos dejados de recibir durante el año y se presenta esta amenaza por parte de un grupo armado que lleva a que las empresas, evitando afectar su patrimonio, no prestar el servicio“, dijo Román Jácome, gerente de Cootransunidos.

Agregó que “las pérdidas son muy representativas. Del parque automotor que tenemos solamente está operando un 20% y la verdad eso afecta los ingresos de nuestro asociados, de los conductores, de las personas que esperan que en diciembre puedan recuperar algo y se presenta esta situación”.

Dio que a conocer que “nosotros tenemos un estimado entre 800 y 1000 personas que diariamente movilizamos“. Cifra que en temporada alta puede llegar a ser 1.300 personas diarias que usan este servicio de transporte público. Sin embargo, durante estos días de paro armado, entre 200 y 300 son las únicas que se han podido movilizar. ”Sobre todo aquellas personas que tienen compromisos médicos, que deben viajar a otras ciudades por algún tratamiento en especial“.

Esperan poder retomar sus servicios este miércoles, una vez concluyan las 72 horas anunciadas por el ELN.