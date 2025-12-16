Trump demandó a la BBC por 10.000 millones de dólares y la cadena responde que se defenderá
El mes pasado, la BBC se disculpó por haber dado la impresión de que Trump había incitado a una “acción violenta” antes de que sus simpatizantes asaltaran el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021.
La cadena británica BBC anunció este martes que se defenderá contra la demanda por difamación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reclama 10.000 millones de dólares por daños y perjuicios por el montaje engañoso de uno de sus discursos.
“Como hemos dejado claro anteriormente, defenderemos este caso. No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso”, dijo un portavoz de la BBC, en alusión a la demanda presentada por el mandatario estadounidense.
Trump denunció al canal por haber realizado un montaje engañoso en la cobertura de un discurso suyo de 2021, pronunciado antes de que se produjera el asalto al Capitolio de Washington.
El lunes, el republicano presentó su demanda en un tribunal federal en Miami, exigiendo una indemnización por “daños e intereses por un monto no inferior a 5.000 millones de dólares” por cada uno de los dos cargos presentados contra la cadena británica, a la que acusa de difamación y violación de la Ley de Prácticas Engañosas y Desleales de Florida.
Trump, de 79 años, ya había advertido que la demanda era inminente, recalcando que la BBC “puso palabras” en su boca.
