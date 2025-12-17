Bogotá regresa al mercado local de bonos con una emisión de 510.000 millones de pesos
Esta emisión marca el regreso de la ciudad al mercado local de capitales tras 4 años de ausencia.
Bogotá
En las últimas horas, la Secretaría de Hacienda realizó la primera emisión de bonos de deuda pública interna bajo su nuevo Programa de Emisión y Colocación (aprobado por un cupo global de 5,33 billones de pesos.
Esta operación administrada por la Bolsa de Valores de Colombia alcanzó un monto de 510.361 millones de pesos.
“Esta emisión nos permite contar con recursos inmediatos para continuar financiando obras estratégicas para la ciudad. El éxito de esta emisión de bonos representa la confianza de los inversionistas en la solidez financiera de la ciudad y el compromiso de este Gobierno por el desarrollo sostenible de Bogotá con finanzas sanas y beneficios directos para nuestros ciudadanos”, dijo Ana María Cadena, secretaria de Hacienda.
Según los expuesto por la entidad, “la emisión se adjudicó a través del mecanismo de subasta holandesa, se ofrecieron al mercado 500.00 millones de pesos con la posibilidad de sobre adjudicación.