Cancillería abre investigación contra embajador (e) en Nicaragua tras fiesta de Carlos Ramón González

Invitación del Teatro Nacional Rubén Darío en Nicaragua a la "Noche Vallenata Colombia", promovido por la cancillería colombiana, en la que fue captado el prófugo Carlos Ramón González. (Foto: Cortesía / TNRD / Caracol Radio )

La Cancillería de Colombia volvió a pronunciarse luego de la revelación de La W sobre la presencia de Carlos Ramón González en una parranda realizada en Nicaragua.

Inicialmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que no patrocinó ni tuvo participación alguna en dicha actividad.

Sin embargo, horas después la Cancillería aseguró que se ha instruido, a la Oficina de Control Disciplinario Interno asumir de manera inmediata, la apertura de una investigación disciplinaria a fin de establecer las posibles responsabilidades del embajador (e) y demás funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua.

“Así mismo, para asegurar la eficacia y unidad de la acción disciplinaria, se informará a la Procuraduría General de la Nación, la disposición de este Ministerio, para que dicho ente de control en el marco de sus competencias, asuma la investigación preferente, poniendo a disposición sin ninguna reserva los datos, información y elementos probatorios en poder de este Ministerio”, dijo.