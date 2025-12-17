Embajador (e) de Colombia en Nicaragua aparece bailando al lado del prófugo Carlos Ramón González

El embajador encargado de Colombia en Nicaragua, Oscar Muñoz, un funcionario que se mantiene en su cargo e inmune a los escándalos -fue quien le agilizó la residencia al prófugo Carlos Ramón González el mismo día que ordenaron su captura- es la persona que, como pudo establecer y revela W Radio, con sombrero vueltiao y camisa verde, aparece bailando al lado del señalado “cerebro” del escándalo de la UNGRD; en la parranda vallenata promovida por la Cancillería y la Embajada de Colombia en Nicaragua a la que asistió González, tal como lo reveló esta casa radial.

No siendo suficiente, y aunque la Cancillería en su comunicado ha señalado que no se se trató de un evento oficial, en el que no patrocinó ni tuvo “participación” alguna, La W tuvo acceso a imágenes exclusivas que muestran, que aunque la entidad se quiera desligar del evento, en el mismo se expuso hasta publicidad oficial de la Embajada de Colombia en Nicaragua, aunque la quisieron colocar bien atrás.

Casualmente en la foto que hoy revela en exclusiva W Radio, aparece de nuevo Carlos Ramón González -quien se movió como ‘Pedro por su casa’ durante todo el evento- al lado de la publicidad oficial de la Embajada del país del que salió huyendo y al cual no ha querido volver a darle la cara a la justicia.

Además, de acuerdo con fuentes informadas y directas que conocieron los pormenores del evento, en el mismo, hubo un discurso de apertura antes de la parranda, a cargo del propio embajador (e) de Colombia en Nicaragua, Oscar Muñoz, sobre las 7:30 P.M. aproximadamente (porque empezó un poco retardado el evento), junto con el director del Teatro Nacional, Ramón Rodríguez.

Para ese momento, ya Carlos Ramón González estaba en el evento, las fuentes ya lo habían identificado aunque se hizo atrás para mantener un perfil “bajo”. Es decir, el delegado daba su discurso agradeciendo a los asistentes, ya con el prófugo de la justicia ahí sentado.

Por otra parte, a pesar de que la Cancillería no incluyó ese punto en su comunicado para aclarar cómo se adelantó la gestión y traslado del cantante Albeiro González al evento en Nicaragua y quién lo pagó, lo cierto es que, de acuerdo con las fuentes que conocieron todos los detalles y W Radio reserva su identidad para protegerlas, antes de comenzar a tocar, Albeiro González agradeció al embajador Oscar Muñoz por la invitación a presentarse en el evento promocionado, del cual la Cancillería dice que no tuvo participación en su organización.

De hecho, los asistentes narraron que se repartió aguardiente a todos los asistentes del público, ya con Carlos Ramón ahí, mientras que a los diplomáticos de otros países que fueron invitados por el gobierno de Colombia recibieron pasabocas entregados por meseros del teatro y los sentaron adelante.

Y allí se desató la parranda, en la que, según las fuentes con las que pudo hablar La W, Carlos Ramón González fue visto hablando con personas del servicio diplomático. Es más, arrancada la “azotada de baldosa” con la participación del prófugo de la justicia, W Radio revela un nuevo video en el que se le ve de “trencito” con todos los asistentes en plena parranda promovida por la Cancillería, incluyendo funcionarios diplomáticos, así lo nieguen.

Los cabos por atar frente a la fiesta promovida por la Cancillería

A pesar de que en su comunicado, y se reitera, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Colombia en Nicaragua se apartan de toda participación en el evento o responsabilidad por su realización, resulta muy extraño, que a pesar de que se trataba de un evento con entrada libre, ni siquiera existía un registro de los invitados, o una lista de asistentes que iban entrando o saliendo, por simples razones de seguridad, conforme aseguraron las fuentes.

Y es que en el Salón Cristales del Teatro Nacional, en medio de ese evento, fue visto el co-canciller nicaragüense Vladrack Jaentschke, así como varios miembros de delegaciones diplomáticas que fueron invitados por la Embajada de Colombia en Nicaragua, como por ejemplo diplomáticos con rasgos asiáticos, y otros de la embajada del pequeño país de Abjasia.

Es decir, que, aún con estas personas, importantes diplomáticos, en dicho lugar, cualquier persona podía entrar y salir del evento sin dejar rastro de su asistencia o presencia en el mismo, tal como lo confirmaron las fuentes porque no se les pidió ni siquiera su número de identificación para entrar o salir del salón, lo cual resulta un poco ilógico por la propia seguridad de los asistentes -de tamaño nivel-. Eso sí, un método de estos solamente beneficiaba a quienes quisieran pasar incógnitos, particularmente beneficiaría a personas como Carlos Ramón González.

Y aunque lo cierto es que la Cancillería se ampara en que el prófugo Carlos Ramón González cuenta con asilo diplomático -bastante cuestionable- por parte de un régimen como el de Daniel Ortega, lo cual le permitía estar en un evento como este, detalles como los que se revelan en este informe generan un muy mal olor sobre todo lo que rodeó este evento.

Por ejemplo, detalles como ver al embajador de Negocios de Colombia, Oscar Muñoz, bailando al lado del prófugo González sin inmutarse y con total comodidad con su presencia allí, deja serias dudas sobre cuál es su independencia en favor de los intereses de la justicia de Colombia y si podría ponerlos aún más en peligro.

Y en suma a lo anterior, que la Embajada en Nicaragua, ampliamente cuestionada, es la que ha favorecido al señalado “cerebro” para que le pueda huir sin problemas al escándalo de la UNGRD y lograr su cuestionado asilo.

Muñoz es el funcionario de mayor rango hoy en la Embajada en Nicaragua, y es investigado porque le ayudó a agilizar la residencia a Carlos Ramón González -con la que pudo concretar su plan de huirle a la justicia- el mismo día que ordenaban su captura, pero a Muñoz nada le pasa y sigue allí bailando al lado de los prófugos