Cancillería aseguró que no patrocinó ni participó en parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua

Invitación del Teatro Nacional Rubén Darío en Nicaragua a la "Noche Vallenata Colombia", promovido por la cancillería colombiana, en la que fue captado el prófugo Carlos Ramón González. (Foto: Cortesía / TNRD / Caracol Radio )

La Cancillería de Colombia se pronunció luego de la revelación de La W sobre la presencia de Carlos Ramón González en una parranda realizada en Nicaragua. El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que no patrocinó ni tuvo participación alguna en dicha actividad.

A través de un comunicado, la Embajada de Colombia en la República de Nicaragua explicó que el pasado 11 de diciembre se llevó a cabo en el Teatro Nacional Rubén Darío el evento denominado ‘Noche Vallenata Colombia’, una actividad cultural abierta al público y con entrada libre.

Según la misión diplomática, la participación de la Embajada se limitó exclusivamente a la promoción del evento entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en Nicaragua, y recalcó que el Ministerio de Relaciones Exteriores no organizó ni financió la actividad.

El comunicado enfatiza que no existió invitación directa ni gestión alguna por parte de la Embajada o de sus funcionarios hacia Carlos Ramón González. Además, precisa que el Gobierno de Nicaragua le concedió asilo, por lo que su presencia en el país obedece a una decisión de las autoridades nicaragüenses.

La Embajada también señaló que no tiene jurisdicción ni autoridad dentro del Teatro Nacional Rubén Darío, razón por la cual no estaba en capacidad de impedir el ingreso o la asistencia de ningún ciudadano a un evento de carácter público.

