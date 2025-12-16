Procuraduría investigará fiesta de la Cancillería en donde baila el prófugo Carlos Ramón González

Gregorio Eljach y fiesta en la que estuvo Carlos Ramón González. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / Captura de pantalla video exclusivo W Radio

Luego de que La W revelara imágenes exclusivas que muestran al prófugo de la justicia, Carlos Ramón González, bailando en una fiesta promovida por la Cancillería -Embajada en Nicaragua- la Procuraduría ha tomado las primeras decisiones.

W Radio conoció en primicia que el ente de control dispuso la apertura de indagación preliminar para investigar los escandalosos hechos que han rodeado la presencia de González, quien no le ha dado la cara a la justicia en Colombia, “rumbeando” junto a miembros del cuerpo diplomático, quienes de hecho lo vieron y siguieron en el mismo evento.

El Ministerio Público determinó iniciar la investigación para conocer los detalles de la organización de la fiesta, que de hecho fue promovida por la propia Cancillería en las redes sociales del Teatro Nacional Rubén Dario de Nicaragua.

Junto a esto, el ente de control buscará identificar a los funcionarios públicos de la Embajada de Nicaragua que habrían tenido relación con el evento, y así, determinar incidencias disciplinarias.

Cabe recordar que por este escándalo que involucra al prófugo González, señalado “cerebro” del desfalco de la UNGRD, aún no ha habido pronunciamiento alguno de la Cancillería, casi 24 horas después de la publicación de La W.

