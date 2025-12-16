Dijín sobre circular roja de Carlos R. González: “Se necesita voluntad de algunos países”

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional se pronunció sobre el video revelado por W Radio en el que se observa al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, participando en una fiesta en Nicaragua, pese a tener una circular roja de Interpol vigente y estar prófugo de la justicia colombiana por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El coronel Elver Alfonso, director de la Dijín, confirmó que la orden internacional de captura contra González se encuentra activa, pero aclaró que su ejecución depende de la cooperación de los países miembros de Interpol. “Es importante señalar que tiene una circular roja que está vigente. Allí se están haciendo todos los acercamientos, pero necesitamos de la voluntad de algunas autoridades, de algunos países, de esos 196 países que están vinculados a la OCN Interpol”, afirmó el oficial.

El pronunciamiento se da luego de que La W tuviera acceso a imágenes exclusivas en las que se ve a González disfrutando de una parranda vallenata en Nicaragua, en un evento promovido con el acompañamiento de la Cancillería de Colombia. Según explicó el director de la Dijín, las autoridades colombianas tenían conocimiento de las actividades desarrolladas por el exfuncionario.

“Sí tuvimos conocimiento del desarrollo de esas actividades por parte de esta persona que hoy está prófuga de la justicia”, sostuvo.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre en el Teatro Nacional Rubén Darío de Managua, durante un evento denominado Noche Vallenata, realizado en el Salón Cristales, uno de los espacios más exclusivos del recinto. La celebración, de entrada libre, reunió a más de 200 asistentes y se extendió hasta la madrugada. En los videos conocidos se observa a González bailando y compartiendo en el lugar, mientras en Colombia es requerido como el presunto cerebro del desfalco de recursos públicos de la UNGRD.

De acuerdo con la información conocida, el evento fue promovido con colaboración de la Cancillería, que incluso habría facilitado al artista que se presentó durante la noche. Los músicos invitados fueron Albeiro González y la Camerata Bach. Tras finalizar la celebración, Carlos Ramón González abandonó el teatro y se trasladó libremente a su lugar de residencia, dado que cuenta con asilo otorgado por el gobierno de Daniel Ortega.

Desde la Dijín se insistió en que, aunque la circular roja es un mecanismo de alcance internacional, su materialización no es automática. “Si no hay cooperación en esa parte, necesitaríamos materializar esa orden de captura”, explicó el coronel Alfonso.

W Radio consultó a la Embajada de Colombia en Nicaragua para conocer explicaciones sobre la promoción del evento en el que aparece el prófugo, así como a la Cancillería, pero hasta el momento no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el caso.

