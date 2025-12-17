Capturado alias “Maury”, presunto dinamizador de cobros extorsivos en Santa Marta

Santa Marta

La Policía Metropolitana de Santa Marta, a través del Grupo Gaula, logró la captura en flagrancia de alias “Maury”, por el delito de extorsión.

Según la información de las autoridades esta persona sería integrante de la estructura criminal Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACS), donde cumplía el rol de dinamizador del cobro de extorsiones en diferentes sectores de la ciudad.

“La Policía Metropolitana reafirma su compromiso con la seguridad y continuará intensificando las acciones de prevención y control para combatir las estructuras dedicadas a la extorsión y otros delitos que afectan la tranquilidad de la comunidad”, dijo el coronel Jaime Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.