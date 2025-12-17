Fiscalía abrió investigación por ataque de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Buenos Aires, Cauca

La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para investigar el hostigamiento de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el casco urbano del municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca.

También se conoció que un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales asumió, junto con agentes de Policía Judicial, la investigación del caso.

El pasado martes 16 de diciembre, los habitantes de Buenos Aires, ubicado en el norte del Cauca, vivieron momentos de pánico y zozobra por cuenta del ataque armado que guerrilleros al servicio de alias ‘Iván Mordisco’ perpetraron.

Cabe recordar que, en medio del hostigamiento, una habitante del municipio hizo un desesperado llamado al Gobierno Nacional:

“Por favor, ayuda, ayuda para nosotros. El padre habló, pero no hubo respuesta a lo que el padre dijo. Por el amor de Dios, por favor, una ayuda. Ya estamos así desde las seis de la mañana y esto está peor. Una ayuda para nosotros. Nosotros somos inocentes, todos. Dios mío, hagan algo. Señor presidente, por favor, colabore y haga algo por este pueblo, Buenos Aires, Dios mío”.

Ante los hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó los ataques y responsabilizó a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

“Estos son los verdaderos gestos de paz de quienes viven del narcotráfico”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa, al referirse al atentado contra la estación de Policía y otras edificaciones del municipio.