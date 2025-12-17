Juan Esteban Calle fue elegido como nuevo presidente de Grupo Argos

Grupo Argos designó a Juan Esteban Calle como su nuevo presidente, en reemplazo de Jorge Mario Velásquez, quien se jubilará a partir del 1 de abril de 2026.

Hay que recordar que la Asamblea de Accionistas de Grupo Argos también aprobó la elección de una nueva Junta Directiva, que iniciará funciones a partir del 1 de enero de 2026.

“Este diseño escalonado habilita una transición que garantiza la continuidad estratégica y la consolidación de la compañía como vehículo de inversión en infraestructura y materiales de construcción en la región”, señaló la compañía en un comunicado.

Juan Esteban Calle es Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT, MBA con énfasis en Finanzas y Economía de la Universidad de Chicago y Chartered Financial Analyst, del CFA Institute. Se desempeña como Presidente de Cementos Argos desde 2016.

“Su experiencia y profundo conocimiento de los negocios de la compañía nos permiten asegurar la continuidad estratégica, disciplina en la asignación de capital y foco en la creación de valor de largo plazo. Esta decisión honra el legado de Jorge Mario Velásquez y envía un mensaje de confianza y estabilidad a accionistas, inversionistas, colaboradores y socios”, afirmó Rosario Córdoba, presidente de la junta directiva del Grupo Argos.