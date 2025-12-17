Lula recordó a Trump que “el poder de la palabra” es mejor que hablar de guerra

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recordó este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que el “poder de la palabra” vale más la pena que hablar de “guerra”, en medio del cerco militar y económico de EE.UU. sobre Venezuela.

“Le dije a Trump que es más barato y menos sufrible dialogar que hablar de guerra. Si creemos en el poder del argumento y de la palabra, evitaremos mucha confusión en la vida de los países”, dijo Lula en la apertura de una reunión con su gabinete, en Brasilia, sin aludir a casos concretos.

El líder progresista reunió a sus alrededor de 40 ministros para hacer un balance del año y sentar las líneas maestras de su Gobierno de cara a 2026, cuando se presentará a la reelección.

En su discurso, el jefe de Estado reconoció la capacidad de diálogo y argumentación de sus ministros, momento en el cual rescató lo que le dijo a Trump en uno de sus últimos contactos.

Lula y Trump hablaron por teléfono por última vez el pasado 2 de diciembre para abordar las negociaciones comerciales en curso entre sus países y la lucha contra el narcotráfico en un momento en que Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar en aguas del Caribe y el Pacífico.

La potencia norteamericana bombardea desde el pasado septiembre lanchas de civiles supuestamente vinculadas con el tráfico de drogas, lo que ha dejado hasta el momento cerca de un centenar de muertos.

Lula se ha mostrado crítico con la campaña bélica de EE.UU. en la región y ha reiterado desde entonces que América Latina y el Caribe es una zona de paz.

Después de hablar con Trump, el mandatario brasileño llamó por teléfono al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con quien mantuvo una “rápida y cordial” conversación sobre “la paz en América Latina”, según explicaron fuentes oficiales.

Además del despliegue militar en aguas del Caribe, la Administración Trump ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Maduro con medidas como “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”.

