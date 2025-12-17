Personería de Cali pide investigar la muerte de una mujer tras procedimiento estético

Cali

El personero de Cali, Gerardo Mendoza pidió a las autoridades investigar la muerte de Orfa Márquez, quien se sometió a un procedimiento estético en una clínica ubicada en el barrio Ciudad 2000, al sur de la ciudad.

La víctima de 40 años, oriunda del departamento del Cauca, era contratista en servicios generales de la alcaldía de Suárez.

Mendoza, detalló que el centro estético al que acudió la mujer presuntamente no contaba con las garantías mínimas de seguridad, habilitación y control exigidas por la normatividad vigente.

Tras presentar complicaciones de salud, fue trasladada a otra clínica donde falleció.

El personero hizo un llamado urgente a las autoridades de salud para reforzar la inspección, vigilancia y control sobre este tipo de establecimientos.

Ante un hecho que pone en evidencia los graves riesgos de la informalidad en la práctica de cirugías estéticas en Cali, el Personero Distrital, Gerardo Mendoza Castrillón, expresó su solidaridad con la familia de Orfa Márquez, la mujer que falleció tras someterse a un… pic.twitter.com/mV0YjLPEiR — Personería de Cali (@personeriacali) December 17, 2025

La Alcaldía de Suárez, por su parte, lamentó lo ocurrido y manifestó su solidaridad y acompañamiento con los familiares, amigos y seres queridos de la víctima.