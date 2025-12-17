Procuraduría inicia investigación por “descalabro” de los helicópteros MI-17

La Procuraduría General de la Nación dio inicio a una investigación con el fin de determinar los responsables de las presuntas irregularidades en el descalabro del contrato de los helicópteros MI-17.

Esta decisión se produce luego de que fueran capturados un coronel, funcionarios del Ministerio de Defensa, así como también se libró orden de detención preventiva contra los dos representantes de Vertol Systems, el contratista que incumplió.

De acuerdo con lo indicado por el Ministerio Público, se buscará conocer todos los detalles que rodearon el contrato y las presuntas omisiones “por parte de servidores del Ministerio de Defensa, civiles o militares, que pudieran configurar en faltas disciplinarias”.

El ente de control decretó distintas pruebas, entre ellas por ejemplo, ordenó inspeccionar la Brigada 32 de Aviación del Ejército para recaudar toda la información relacionada con el contrato.

Todo lo anterior, correspondiente a la “adquisición y mantenimiento de los helicópteros tanto en las fases precontractuales como contractuales y de ejecución”.