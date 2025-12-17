Actualidad

Procuraduría inicia investigación por “descalabro” de los helicópteros MI-17

El ente de control determinó abrir indagación e inspección para establecer los responsables de las graves irregularidades en el contrato de los Helicópteros MI-17.

Helicóptero MI-17 (Getty Images).

Helicóptero MI-17 (Getty Images). / NurPhoto

La Procuraduría General de la Nación dio inicio a una investigación con el fin de determinar los responsables de las presuntas irregularidades en el descalabro del contrato de los helicópteros MI-17.

Esta decisión se produce luego de que fueran capturados un coronel, funcionarios del Ministerio de Defensa, así como también se libró orden de detención preventiva contra los dos representantes de Vertol Systems, el contratista que incumplió.

De acuerdo con lo indicado por el Ministerio Público, se buscará conocer todos los detalles que rodearon el contrato y las presuntas omisiones “por parte de servidores del Ministerio de Defensa, civiles o militares, que pudieran configurar en faltas disciplinarias”.

El ente de control decretó distintas pruebas, entre ellas por ejemplo, ordenó inspeccionar la Brigada 32 de Aviación del Ejército para recaudar toda la información relacionada con el contrato.

Todo lo anterior, correspondiente a la “adquisición y mantenimiento de los helicópteros tanto en las fases precontractuales como contractuales y de ejecución”.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad