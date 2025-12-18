Ahorro inteligente: cambiándose a Movistar Pospago recibe el 50% de descuento y paga el próximo mes

Colombia

En un contexto económico donde la conectividad es fundamental para el trabajo y los negocios, encontrar un plan de telefonía móvil que equilibre calidad y precio es una prioridad para los colombianos.

Por esa razón, Movistar ha lanzado una agresiva estrategia comercial en su oferta pospago, que promete sacudir el mercado, ofreciendo beneficios significativos para quienes decidan portar su línea.

Conectividad sin interrupciones y alivio al bolsillo

La nueva oferta asistida de Movistar se destaca por dos pilares: la capacidad de navegación y la flexibilidad de pago. Para los usuarios que requieren estar siempre conectados, la compañía ofrece planes de 60 GB con la capacidad de seguir navegando “Sin fin” (a 2 Mbps) una vez consumidos los datos del plan. No obstante, lo más atractivo es el factor económico, ya que, quienes adquieran este plan, recibirán un 50% de descuento exclusivo online durante los primeros 2 meses, pagando tarifas desde $22.495 COP, que tiene un precio normal promedio de $44.990 COP.

Además, para los usuarios de alto consumo, que no pueden permitirse límites de velocidad, está disponible el plan ‘Ilimitados’, que garantiza navegación sin fin a máxima velocidad, y que ahora tiene un precio especial de $71.991 COP por 11 meses.

Compre hoy y pague después

Entendiendo las dinámicas financieras actuales, Movistar ha implementado el beneficio de “Compra hoy y pague el siguiente mes”, permitiendo a los nuevos usuarios disfrutar del servicio de inmediato, sin desembolsos instantáneos.

Atención personalizada en un clic

Para facilitar el proceso y evitar trámites engorrosos, Movistar ha habilitado un canal directo de atención vía WhatsApp. No es necesario ir a una tienda física; pues un asesor experto está listo para gestionar su portabilidad o línea nueva en minutos. ¿Está interesado en mejorar su plan actual? Para aprovechar esta oportunidad exclusiva en web, puede hacer clic aquí y hablar con un asesor en WhatsApp para activar su plan Movistar.