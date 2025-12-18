Cali recibe nuevo comandante de la Policía en medio de crisis de seguridad

En medio de la difícil situación de seguridad que enfrenta Cali, marcada por el aumento de homicidios y una seguidilla de atentados terroristas, la ciudad recibe al nuevo comandante de la Policía Metropolitana.

Se trata del brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, quien llega en reemplazo del general Henry Yesid Bello.

Urrego cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la institución, con amplia experiencia en investigación criminal, inteligencia y mando operativo. Ha pasado por la DIJIN, donde fue subdirector y luego director, y se ha desempeñado como comandante de las policías de Cundinamarca y Barranquilla.

Entre los principales retos del nuevo comandante estará contener la ola de homicidios, que ya supera los mil en lo corrido del año, así como prevenir nuevos ataques terroristas como el ocurrido el pasado 16 de diciembre, cuando la activación de un artefacto explosivo dejó dos policías muertos.

