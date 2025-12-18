Cámara de Diputados brasileña declara la pérdida de mandato del hijo de Bolsonaro por ausentismo

La presidencia de la Cámara de Diputados de Brasil declaró este jueves 18 de diciembre, la pérdida de mandato del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por superar el límite de faltas no justificadas permitido por la Constitución.

La cúpula, presidida por Hugo Motta, también decretó por este mismo motivo la pérdida de la banca del diputado Alexandre Ramagem, del Partido Liberal, condenado por su rol en la trama golpista y que se encuentra prófugo en Estados Unidos.

En rueda de prensa hace una semana, Motta había afirmado que Eduardo Bolsonaro ya contaba con un número de faltas “suficientes” para la destitución de su mandato, y le dio un plazo para que pueda presentar su defensa, algo que el parlamentario no realizó.

La Constitución brasileña establece la pérdida del mandato del legislador que falte a un tercio de las sesiones ordinarias del año, salvo por licencia médica o misión oficial.

El hijo del expresidente acumuló 59 ausencias sin justificación desde marzo, cuando viajó a Estados Unidos con el objetivo de convencer al Gobierno de ese país a aplicar sanciones contra Brasil en pos de beneficiar a su padre, unas actividades que le costaron una imputación de la Corte Suprema por intento de coacción a la Justicia.

Esto, en una investigación paralela a la del juicio por golpismo por el cual Jair Bolsonaro resultó condenado a 27 años de prisión, como líder de un complot para dar un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las presidenciales de 2022.

Tras el cabildeo de Eduardo Bolsonaro, el Gobierno de Donald Trump impuso un arancel del 50 % a gran parte de las importaciones brasileñas, con la justificación de que Brasil encabeza una persecución judicial y política contra el exmandatario brasileño, aliado político del presidente estadounidense.

Sin embargo, el Gobierno estadounidense revocó recientemente los aranceles y algunas sanciones que había impuesto a ciertos miembros del Supremo.

Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia durante el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), recibió en septiembre una pena de 16 años de cárcel por su participación en la trama golpista liderada por el líder de la ultraderecha.

La Corte Suprema de Brasil inició esta misma semana el trámite para pedir la extradición de Ramagem, quien, en septiembre pasado, cuando el juicio en su contra concluía, viajó al norte del país, ingresó a Guyana por vía terrestre y luego viajó hacia Estados Unidos, donde se encuentra hasta ahora.

