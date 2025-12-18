Regiones

Capturado presunto integrante del ELN en Maicao, Guajira

Este hallazgo evidencia su presunta vinculación con actividades de proselitismo e intimidación y el constreñimiento ilegal de la población.

Capturado presunto integrante del ELN en Maicao, Guajira/ Ejército

Capturado presunto integrante del ELN en Maicao, Guajira/ Ejército

Guajira

En una operación conjunta, soldados del Grupo de Caballería Mediano N.º 10, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura en flagrancia de un presunto integrante del ELN en el municipio de Maicao.

Durante el procedimiento se incautó una bandera alusiva a este grupo criminal. Este hallazgo evidencia su presunta vinculación con actividades de proselitismo e intimidación y el constreñimiento ilegal de la población

Le puede interesar:

Soldados del Batallón Cartagena frustran ataque del ELN en Maicao, La Guajira

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización, mientras continúan las investigaciones con el fin de establecer su posible participación en otras acciones delictivas.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad