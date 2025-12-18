Capturado presunto integrante del ELN en Maicao, Guajira

Guajira

En una operación conjunta, soldados del Grupo de Caballería Mediano N.º 10, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura en flagrancia de un presunto integrante del ELN en el municipio de Maicao.

Durante el procedimiento se incautó una bandera alusiva a este grupo criminal. Este hallazgo evidencia su presunta vinculación con actividades de proselitismo e intimidación y el constreñimiento ilegal de la población

Le puede interesar:

Soldados del Batallón Cartagena frustran ataque del ELN en Maicao, La Guajira

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización, mientras continúan las investigaciones con el fin de establecer su posible participación en otras acciones delictivas.