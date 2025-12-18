Corte Suprema condena y ordena captura del exgobernador del Amazonas, César Lugo Morales

La W conoció en primicia que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años y 9 meses de cárcel, César Antonio Lugo Morales, por corrupción contractual.

El alto tribunal además ordenó la captura inmediata del exgobernador, al considerar la gravedad de los hechos, particularmente al tratarse de un plural número de contratos que fueron firmados durante su gobernación, en los cuales, Lugo Morales favoreció indebidamente a contratistas.

Según declaró la Corte Suprema de Justicia, el exgobernador benefició con información indebida a proponentes interesados en contratos y también arrastró a su propósito criminal a funcionarios de la gobernación.

“LUGO MORALES tuvo la intención de favorecer indebidamente a su amigo WISTON HERNÁNDEZ, permitiéndole acceder de manera clandestina a información sobre los procesos de selección que adelantaba la gobernación y hasta admitió que éste elaborara algunos de los documentos en nombre de la administración departamental para escoger al contratista”, determinó la Corte Suprema frente a uno de los “torcidos” de Lugo Morales.

De hecho, la Sala le negó la suspensión de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria, ordenando que el exgobernador sea recluido en un centro carcelario y se le brinde toda la atención médica ya que tiene varios padecimientos que requieren atención.

Dicha decisión, la detención en cárcel para que comience a descontar la pena, contó con salvamento de voto del magistrado Jorge Emilio Caldas, quien no estuvo de acuerdo con que Lugo Morales fuera enviado a una cárcel debido a su estado de salud.