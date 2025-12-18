Corte Suprema mantiene en libertad a Armando Benedetti dentro del proceso por mansión en PradoMar

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti.

Esto, dentro del proceso por el que es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, a raíz de la compra de una lujosa casa en el sector de Prado Mar (Puerto Colombia), valorada en más de 3.600 millones de pesos, adquirida por su esposa Adelina Guerrero, quien no tendría los recursos para sustentar esa transacción.

Pero, para la Corte Suprema de Justicia, la libertad del ministro Benedetti en este caso no afecta el buen avance del proceso, y las pruebas y diligencias se han podido adelantar sin contratiempo alguno, por ende, al resolver la situación jurídica determinó que Benedetti se mantenga libre.

“De la información aportada por entidades públicas y oficiales, lo que garantiza su permanencia y conservación, sin que se generen riesgos para la misma a partir de un eventual comportamiento en ese sentido por parte del investigado”, señala la providencia.

De acuerdo con la Sala de Instrucción no se cumplirían los fines que permitan cumplir los requisitos para ordenar la detención y tampoco hay riesgo de fuga u otros factores.

Particularmente en lo que tiene que ver con el delito de lavado de activos, los magistrados tampoco encontraron mérito para imponer una medida cautelar de detención.

Así entonces, y a menos que exista un recurso de reposición que resultase desfavorable, el ministro Benedetti se mantendrá en libertad durante el proceso, que ahora entrará en una fase final probatoria antes de determinarse si el jefe de la cartera política va a juicio o no por estos hechos.