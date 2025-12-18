Internacional

El Kennedy Center, famoso centro cultural en Washington, fue rebautizado como “Trump-Kennedy Center”

La junta directiva votó a favor del cambio de nombre debido al trabajo del mandatario republicano en la renovación del recinto.

Kennedy Center de Washington y Donald Trump. FOTO: Richard Barnes

El Kennedy Center, un centro para las artes escénicas emblemático de la capital de Estados Unidos, pasará a llamarse “Trump-Kennedy Center” en honor al presidente Donald Trump, anunció este jueves 18 de diciembre la portavoz de la Casa Blanca.

La junta directiva del centro -de la que Trump expulsó a los demócratas a principios de este año- votó a favor del cambio debido al “increíble trabajo” del mandatario republicano en la renovación del recinto, “no solo desde el punto de vista de su reconstrucción, sino también de sus finanzas y de su reputación”, dijo Karoline Leavitt en un mensaje en X.

Noticia en desarrollo…

