El Kennedy Center, famoso centro cultural en Washington, fue rebautizado como “Trump-Kennedy Center”
La junta directiva votó a favor del cambio de nombre debido al trabajo del mandatario republicano en la renovación del recinto.
El Kennedy Center, un centro para las artes escénicas emblemático de la capital de Estados Unidos, pasará a llamarse “Trump-Kennedy Center” en honor al presidente Donald Trump, anunció este jueves 18 de diciembre la portavoz de la Casa Blanca.
La junta directiva del centro -de la que Trump expulsó a los demócratas a principios de este año- votó a favor del cambio debido al “increíble trabajo” del mandatario republicano en la renovación del recinto, “no solo desde el punto de vista de su reconstrucción, sino también de sus finanzas y de su reputación”, dijo Karoline Leavitt en un mensaje en X.
Noticia en desarrollo…
