Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 17 de diciembre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el partido con el que el Junior de Barranquilla se coronó campeón del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).
Los periodistas Hernán Peláez y Martín De Francisco hablaron acerca de la gran final del FPC entre el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima, juego en el que el conjunto barranquillero consiguió su estrella número 11.
Asimismo, conversaron sobre el juego entre el PSG y el Flamengo en la Copa Intercontinental.
Escuche el programa completa aquí:
