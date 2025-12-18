Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 17 de diciembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el partido con el que el Junior de Barranquilla se coronó campeón del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Los periodistas Hernán Peláez y Martín De Francisco hablaron acerca de la gran final del FPC entre el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima, juego en el que el conjunto barranquillero consiguió su estrella número 11.

Asimismo, conversaron sobre el juego entre el PSG y el Flamengo en la Copa Intercontinental.

Escuche el programa completa aquí:

