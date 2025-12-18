El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 18 de diciembre de 2025

Este 18 de noviembre, Hernán Peláez y Martín de Francisco hicieron un análisis sobre los posibles refuerzos para los equipos colombianos que jugarán la Copa Libertadores y Suramericana.

Además, revelaron que, desde Argentina, aseguran que Marino Hinestroza será jugador de Boca Juniors luego de que el jugador ganara la Copa Colombia con Atlético Nacional por segundo año consecutivo.

Por otro lado, comentaron la sorpresa que hubo en el futuro de Harold Santiago Mosquera, uno de los futbolistas más destacados en el fútbol colombiano que salió campeón con Independiente Santa Fe en el primer semestre: no renovó con el cardenal y, aunque se habló de un preacuerdo con América de Cali, finalmente jugará en Cerro Porteño de Paraguay.

Escuche el programa completo a continuación:

