Ley 30 beneficia a estudiantes, pero ¿soluciona el problema estructural de la educación en Colombia?

Se aprobó la Ley 30 que les dará a los estudiantes facilidades en acceso y financiación del estudio. Es por esto que desde la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior agradecer esta iniciativa, aunque advierten que esto no soluciona el problema de fondo.

“Es realmente positivo que una norma de estas haya pasado, que se haya legislado, porque esto significa nuevos recursos para la base presupuestal de las universidades públicas, llevamos 30 años bajo el anterior modelo”, afirmó.

¿Qué le hace falta a la Ley 30?

Señaló que muchas medidas son necesarias para resolver el problema estructural de la educación en Colombia. Expresó preocupación porque las universidades públicas quedan sujetas a la disponibilidad de recursos.

“Eso es un gran problema porque el día de mañana llega un presidente que dice como no, para mí no es una prioridad la educación y con lo que quedó establecido en la ley, que son tres puntos, ya con eso es suficiente y no le voy a invertir un peso más a la educación. No queda establecido como un derecho fundamental”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí: