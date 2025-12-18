México se mostró dispuesto a mediar en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela

MEX8981. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 06/01/2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional en la Ciudad de México (México). Sheinbaum defendió que un representante de su Gobierno asista a la investidura el próximo viernes del mandatario reelecto de Venezuela, Nicolás Maduro, porque "le corresponde a los venezolanos definir" su Gobierno. EFE/ Mario Guzmán / Mario Guzmán ( EFE )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció este jueves 18 de diciembre, buscar una salida diplomática para evitar un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela.

Con esto, Brasil y México, los dos mayores países de América Latina, mostraron su preocupación ante la continuada presión militar y económica de Washington sobre el gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

Esta semana, el presidente Donald Trump aumentó aún más la apuesta con el bloqueo de buques sancionados que transporten petróleo desde y hacia el país sudamericano.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el próximo martes por esta situación, a solicitud de Caracas que, apoyada por sus aliadas China y Rusia, pidió “discutir la agresión en curso de Estados Unidos”.

Sheinbaum ofreció buscar con otros países de la región “una solución pacífica” y defendió que “no haya intervención” estadounidense en Venezuela.

“Vamos a buscar con todos los países que así lo deseen de América Latina o de otros continentes una solución pacífica y que no haya intervención” estadounidense en Venezuela, afirmó la mandataria izquierdista durante su habitual rueda de prensa matutina.

Sheinbaum insistió en que el tema central de esta crisis es “el intervencionismo y el injerencismo”, que supondría el estallido de un conflicto entre ambas naciones.

“Hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica a cualquier disputa y tienen que participar todas las partes”, agregó la mandataria.

En paralelo, Rusia afirmó que se mantiene en “contacto constante” con su aliada Caracas y urgió moderación a Washington.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo esperar que la Casa Blanca “no permita un error fatal y se abstenga de seguir avanzando a una situación que amenaza a todo el hemisferio occidental con consecuencias impredecibles”.

