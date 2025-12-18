Petro dice que corrupción en UNGRD ya existía antes de su Gobierno

El presidente Gustavo Petro se refirió al envío a la cárcel de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y aseguró que las estructuras que permitieron el robo de recursos públicos no se crearon durante su administración.

“No puedo decir que estos que nombras con nombres propios sean o no sean corruptos, no es mi labor”. Por eso, insistió en que se trata de un proceso judicial en curso y que su gobierno no interfiere en ese tipo de decisiones. “No me meto en eso porque es tema de la investigación, como tú acabas de decir, pues de jueces y fiscales”.

Sobre el exministro Ricardo Bonilla, el presidente lo describió como una persona dedicada a la teoría económica, aunque reconoció que fue ingenuo frente a las dinámicas de corrupción. Añadió que incluso le advirtió en varias ocasiones sobre los riesgos de extorsión dentro del Estado.

“Le advertí muchas veces eso, ojo la extorsión. Pero la extorsión no proviene del extorsionado, sino del extorsionista”.

En cuanto al caso de la UNGRD, Petro señaló que el eje de la investigación es el exdirector Olmedo López, y sostuvo que este se apoyó en estructuras que ya operaban dentro de la entidad: “El tema se llama Olmedo en ese caso. El señor Olmedo usó una de estas estructuras que ya estaba en la UNGRD”.

El presidente afirmó que el desvío de recursos en esa entidad no es un fenómeno nuevo y que se habría presentado durante años sin ser investigado. “O sea, los que se roban la plata en la UNGRD ya estaban ahí. Y lo habían hecho por centenares de miles de millones de pesos o billones. Lo que pasa es como eso sucede en una época política diferente, entonces no se investiga”.