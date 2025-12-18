Quedan 479 cupos para participar por un pase para ir al Mundial 2026 con el Banco de Bogotá y Visa

Colombia

Se acerca la Copa Mundial de la FIFA 26™ y, con el fin de brindar experiencias memorables a sus clientes, el Banco de Bogotá hará posible que 480 colombianos lo vivan a otro nivel, gracias a Visa y Grupo Aval; pues, dentro de la iniciativa, se entregarán tres ‘Golden Tickets’ para nuevos clientes con tarjeta de crédito.

Desde Valledupar, Mary Estephany Barreto Rubio fue la primera ganadora de esta iniciativa que incluye tiquetes aéreos ida y regreso, alojamiento, entradas a uno de los partidos, alimentación, actividades, entre otros beneficios.

“Cuando saqué mi tarjeta, nunca pensé que terminaría empacando para la Copa Mundial de la FIFA 26™. Agradezco al Banco de Bogotá por darme la oportunidad de ser parte de una experiencia única que voy a recordar toda la vida. Estoy lista para disfrutar cada partido, cada celebración y cada gol como si fuera el primero”, indicó Barreto.

Al respecto, se pronunció el vicepresidente de Banca Personas del Banco de Bogotá, Andrés Vásquez: “Nos llena de orgullo acercar a los colombianos a la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 26™. Este es el primer ‘Golden Ticket’ que entregamos en el marco de esta alianza con Visa y Grupo Aval, una iniciativa que continuará reconociendo la confianza de nuestros clientes a través de distintas actividades y experiencias. Invitamos a todos a seguir utilizando nuestros productos para participar por uno de los 479 cupos restantes”, señaló.

De esta manera, el Banco de Bogotá continuará llevando a cabo diferentes dinámicas para completar los otros 479 cupos de hinchas que podrán ir al encuentro en Canadá, México y Estados Unidos. Una de estas dinámicas es “Acumula Goles”, en la que cada compra de los clientes con tarjeta débito o crédito suma goles para ir al encuentro. Además, para quienes vivirán la experiencia desde Colombia, la entidad financiera ha preparado otros premios como álbumes, televisores, entre otros, ya que, en paralelo, los clientes del banco podrán continuar disfrutando de los beneficios de Experiencias Aval.