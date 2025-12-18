Internacional

Se aplazó hasta enero de 2026 la firma del acuerdo entre Mercosur y UE, según la Comisión Europea

El Ejecutivo comunitario quería que el pacto, que crearía la mayor zona de libre comercio del mundo, se sellara esta semana, pero el plan se vio trastocado después de que Italia se sumara a Francia para exigir un aplazamiento.

Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Foto: EFE/EPA/FEDERICO GAMBARINI / POOL

Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Foto: EFE/EPA/FEDERICO GAMBARINI / POOL

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó este jueves 18 de diciembre, a los líderes europeos durante una cumbre que la firma de un acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano Mercosur se pospondrá hasta enero, indicaron fuentes diplomáticas a AFP.

La Comisión Europea quería que el pacto, que crearía la mayor zona de libre comercio del mundo, se sellara esta semana, pero el plan se vio trastocado después de que Italia se sumara a Francia para exigir un aplazamiento, con el fin de buscar mayor protección para el sector agrícola.

