SuperSociedades reconoce el proceso de insolvencia de Canacol en Canadá

La Superintendencia de Sociedades reconoció en Colombia el proceso extranjero de trámite de insolvencia iniciado por Canacol Energy en Canadá, que inició por la crisis financiera de esta compañía.

Esta decisión significa que a esta empresa productora de gas no le pueden iniciar proceso de cobro ni se pueden ejecutar garantías.

Así las cosas, la Supersociedades afirmó que esta decisión incluye “la suspensión de los procesos de ejecución y la disposición de las cuentas bancarias de las Deudoras para garantizar el pago de nómina, impuestos y gastos operativos, así como la prohibición de terminación unilateral de contratos estratégicos, en los términos del artículo 20, 21 y 22 de la Ley 1116 de 2006”.

Es decir, se aplican las medidas automáticas del artículo 105 de la Ley 1116, consistentes en la suspensión de procesos de ejecución contra las deudoras y la prohibición de disponer de sus bienes fuera del giro ordinario sin autorización de esta autoridad.

Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, aseguró que “la cooperación internacional en materia de insolvencia es un pilar para preservar el valor empresarial y proteger el empleo”, pues “este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la estabilidad económica, la transparencia y la protección de los acreedores.

“Colombia se suma a los estándares globales para facilitar procesos ordenados que permitan el salvamento de compañías estratégicas, asegurando que las decisiones judiciales extranjeras se armonicen con nuestro ordenamiento jurídico y con la defensa del interés público”, agregó.

