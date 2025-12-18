Trump dijo que “probablemente” se reunirá con Netanyahu en Florida
“Sí, probablemente venga a verme a Florida”, dijo Trump, quien parte el viernes hacia su residencia en Mar-a-Lago.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves 18 de diciembre, que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, probablemente lo visitará en Florida durante las fiestas navideñas, mientras impulsa avances para la siguiente fase del plan de paz en Gaza.
“Sí, probablemente venga a verme a Florida”, dijo Trump, quien parte el viernes hacia su residencia en Mar-a-Lago.
“Le gustaría verme. No lo hemos organizado oficialmente, pero le gustaría verme”, indicó.
