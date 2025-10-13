Donald Trump pidió al presidente israelí que indulte a Netanyahu en su juicio por corrupción
El primer ministro israelí es acusado de delito de cohecho, de fraude y de abuso de confianza.
El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este lunes al presidente israelí, Isaac Herzog, que indulte al primer ministro de su país, Benjamín Netanyahu, en su juicio por corrupción.
“¿Le concederías un indulto a Netanyahu?“, preguntó Trump a Herzog durante su intervención este lunes, 13 de octubre, ante el Parlamento israelí (Knéset)“.
Noticia en desarrollo...