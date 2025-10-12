Netanyahu dijo que Israel logró “enormes victorias” ante Hamás, pero que “la lucha no ha terminado”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este domingo, 12 de octubre, que su país logró “enormes victorias” en la guerra contra Hamás en Gaza, pero advirtió que “la lucha no ha terminado”.

“Juntos hemos logrado inmensas victorias, victorias que han sorprendido al mundo entero. Y quiero decirles: en todos los lugares donde combatimos, obtuvimos la victoria, pero al mismo tiempo, debo decirles que la lucha no ha terminado”, afirmó el primer ministro en un discurso al país, en vísperas del esperado retorno los rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

