Netanyahu afirmó que “consideraría un indulto” si se lo ofrecieran tras petición de Trump

Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Foto: EFE/ Shawn Thew / Yair Sagi ARCHIVO / Shawn Thew / Yair Sagi ( EFE )

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu afirmó el pasado miércoles 12 de noviembre, que “consideraría un indulto si se lo ofrecieran” durante una entrevista en podcast The Erin Molan Show, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, pidiera el perdón para el gobernante israelí, procesado por corrupción en su país.

Preguntado por la periodista sobre la posibilidad de aceptar el indulto, el primer ministro respondió: “Consideraría un indulto si me lo ofrecieran. Le estoy muy agradecido a Trump por esto. Tiene mucha razón, va directo al grano”, afirmó.

La entrevistadora señaló que, si aceptaba el indulto, estaría admitiendo esencialmente su culpabilidad, sin embargo el primer ministro negó rotundamente esta posibilidad: “Eso no sucederá. Nadie está diciendo que vaya a admitir mi culpabilidad, y eso no es lo que ocurrirá”, sentenció.

Netanyahu que asegura que el juicio contra él es una “caza de brujas”, recalcó durante la entrevista que el juicio le resta tiempo en sus funciones.

“Pierdo tres días a la semana gestionando una guerra e intentando extender la paz. Pierdo días preguntándome por qué mi hijo, cuando tenía cinco años, recibió un muñeco de Bugs Bunny; ese es el terrible soborno”, afirmó.

Durante el juicio, Netanyahu ha sido interrogado por un viaje a Nueva York en el que el productor de cine Arnon Milchan celebró, presuntamente, proyecciones privadas para la mujer del mandatario y le regaló un peluche de Buggs Bunny para sus hijos. Según el testimonio de Milchan, Sara Netanyahu le pidió que comprara un muñeco más grande.

Netanyahu, que aún no ha sido condenado, enfrenta tres causas judiciales por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno en casos vinculados con empresarios y medios de comunicación.

El presidente israelí, Isaac Herzog, hizo pública el miércoles 12 de noviembre una carta del presidente de Estados Unidos en la que le solicita oficialmente que indulte a Netanyahu.

En Israel, cualquier persona puede solicitar el indulto a la Presidencia del Estado, personalmente o a través de un representante, ya sea su abogado o familiares directos.

Netanyahu y sus allegados nunca han realizado esta petición, pero el Canal 13 israelí informó el mes pasado, citando fuentes de la Oficina del Primer Ministro, que se están llevando a cabo conversaciones sobre la posibilidad de que su esposa, Sara, la presente.

El mandatario israelí, es el primer jefe de Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo.

