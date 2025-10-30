A petición de Benjamín Netanyahu, se canceló una de las sesiones de su juicio la semana próxima

El Tribunal del Distrito de Jerusalén canceló este jueves 30 de octubre, la primera de las sesiones programadas para la semana que viene del juicio por corrupción al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a petición del mandatario.

Según ha recogido la emisora pública israelí Kan, los abogados del primer ministro solicitaron la suspensión de la primera de las sesiones, programada el próximo domingo, para que Netanyahu pudiera asistir a una reunión del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knéset (Parlamento israelí), así como a un acto conmemorativo por el fallecimiento de su suegro.

El mandatario testificará finalmente el martes y el miércoles, según anunció el tribunal que instruye el caso en su página web.

Lea aquí: El Parlamento israelí retrasa la aprobación de la ley que aplazaría el juicio de Netanyahu

El mismo tribunal ya rechazó el miércoles 29 de octubre, otra petición del equipo de defensa del mandatario para reducir de cuatro a tres las audiencias semanales del proceso. No obstante, el tribunal indicó que seguirá considerando solicitudes puntuales de aplazamiento si las circunstancias lo justifican.

Netanyahu tiene tres causas judiciales abiertas: dos por fraude y abuso de confianza, y otra por soborno, fraude y abuso de confianza.

No son pocas las veces que el mandatario ha solicitado el aplazamiento de las audiencias del proceso desde su inicio en 2024. En la mayoría de las ocasiones, se había acogido a la ofensiva de sus tropas en Gaza para justificar sus ausencias.

Netanyahu, que asegura que el juicio contra él es una “caza de brujas” y una trama del “Estado profundo”, es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo.

Escuche W Radio en vivo: