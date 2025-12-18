Turquía será parte de reunión sobre Gaza con EE.UU., Egipto y Qatar en Miami

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, se reunirá mañana, viernes 19 de diciembre, en Miami (Estados Unidos) con representantes de Estados Unidos, Egipto y Catar, para hablar sobre el futuro de Gaza, informa hoy un comunicado de Ankara.

“El ministro participará mañana (19 de diciembre) en una reunión con autoridades de EE.UU., Egipto y Catar que se celebrará en la ciudad de Miami sobre el asunto de Gaza. Durante esta reunión también se llevarán a cabo conversaciones sobre otros asuntos regionales”, indica en la nota el Ministerio de Exteriores turco.

El comunicado no aclara quiénes serán los interlocutores de Fidan, pero la agencia turca Anadolu asegura que por parte de Estados Unidos participará Steve Witkoff, enviado especial del presidente, Donald Trump, para misiones de paz.

Turquía lleva tiempo señalando su disposición de asumir un rol más destacado en la preparación del futuro de Gaza, incluido el envío de un contingente militar turco para una futura fuerza de paz internacional.

Para abordar estos asuntos, el Gobierno turco organizó a principios de noviembre pasado una cumbre en Estambul con otros siete países musulmanes -Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Egipto, Jordania, Indonesia y Pakistán-, los mismos que ya se habían reunido en septiembre con Trump en la Casa Blanca.

Turquía fue uno de los primeros países del mundo en reconocer a Israel y durante décadas uno de sus mejores socios comerciales y aliados políticos, pero debido a las agresiones bélicas de Israel en Gaza, y especialmente la última guerra, las relaciones se han enfriado enormemente.

El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha denunciado reiteramente al actual Gobierno israelí como “genocida”, mientras sostiene que Hamás es un legítimo movimiento de resistencia.

Ankara insiste en que la única solución posible es el establecimiento de un Estado palestino vecino a Israel en las fronteras de 1967.

Escuche W Radio en vivo: