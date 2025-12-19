A 20 asciende la cifra de quemados por manipulación indebida de pólvora en Córdoba. Foto: Getty Images.

Sigue aumentando la cifra de quemados por manipulación indebida de pólvora en Córdoba. El reporte oficial de las autoridades advierte sobre 20 personas afectadas en nueve de los 30 municipios del departamento.

Las zonas con reporte son: Montería (6), Montelíbano (4), Ayapel (2), Pueblo Nuevo (2), San Bernardo del Viento (2), Cereté (1), Chinú (1), Lorica (1), y Tierralta (1).

Frente a lo expuesto, las autoridades han insistido en que habría una disminución en comparación con el año 2024 que presentaba un registro de 23 casos para esta misma fecha.

“Hemos incautado 2 toneladas de juegos pirotécnicos que eran transportados por una vía nacional. Asimismo, logramos la incautación de 120 kilos de juegos pirotécnicos en el municipio de Tierralta y más de 70 kilos en Sahagún. Estamos realizando operativos en Lorica, según la normatividad”, resaltó el comandante de la Policía en el departamento de Córdoba, coronel Elkin Corredor.

De acuerdo con las autoridades, de las personas afectadas, cinco son menores de edad, representando un leve aumento en comparación con el año anterior que apenas reportaba cuatro casos para esta misma época.