Admiten demanda que busca que la FIFA pague impuesto de ICA por eventos deportivos en Colombia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda con la que se busca tumbar la exoneración del pago del impuesto de Industria y Comercio (ICA) a la FIFA.

Y es que hay que recordar que esta entidad no tuvo que pagar ese impuesto por la realización del Mundial femenino sub 20 en 2023, por lo que Bogotá y Medellín y Cali no recibieron esos millonarios recursos.

Así las cosas, si hay un fallo a favor, todas las federaciones y equipos de fútbol tendrían que empezar a pagar ese impuesto de Industria y Comercio.

Incluso, la FIFA tendría que pagar el impuesto que no tuvo que pagar por el mundial de fútbol sub 20 femenino en 2023.

El demandante señala que las Secretarías de Hacienda pueden hacer estas excepciones tributarias de forma parcial pero no total.

