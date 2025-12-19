Es un régimen que no coopera con EEUU, pero sí con terroristas: Marco Rubio sobre Gobierno de Maduro

Marco Rubio y Nicolás Maduro. De fondo, las banderas de Estados Unidos y Venezuela. Fotos: Getty Images.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dio este viernes una rueda de prensar y allí se refirió a uno de los temas más coyunturales de esa nación: la relación con Venezuela.

Para el secretario Rubio, esa situación diplomática “se trata de algo muy simple. Esto se trata de los intereses nacionales de Estados Unidos y hay una amenaza regional que existe, y en el caso de Venezuela no tenemos cooperación, para empezar que es un régimen ilegítimo”, aseguró.

Y agregó: “Segundo, es un régimen que no coopera, es antiamericano en todos sus pronunciamientos y actuaciones. Y tercero, es un régimen que no solamente no coopera con nosotros, sino que abiertamente coopera con elementos peligrosos, terroristas y criminales. Incluso ellos mismos lo son ”.

Por lo anterior, el funcionario estadounidense aseveró que es “difícil llegar a un acuerdo con terroristas que están abiertamente cooperando con estos elementos peligrosos que amenazan la seguridad de Estados Unidos".

"Nosotros estamos protegiendo el interés nacional de Estados Unidos. Yo creo que ese es nuestro derecho“, concluyó.

A pesar de sus declaraciones, Rubio prefirió no pronunciarse sobre las comunicaciones que han tenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Nicolás Maduro.

“Yo no voy a comentar sobre ninguna conversación del presidente Trump con cualquier país del mundo, y si existió o no existió. Yo no voy a comentar sobre eso”, dijo.

Estas fueron las declaraciones de Marco Rubio:

