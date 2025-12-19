Gobernador de Córdoba rechazó ataque que dejó 7 militares muertos en Cesar: pidió mayor contundencia

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, rechazó el ataque perpetrado por el ELN en el departamento del Cesar, donde 7 militares murieron y más de 20 personas resultaron heridas en la noche del 18 de diciembre.

Ante el grave hecho, el mandatario departamental exigió mayor contundencia por parte del Gobierno Nacional.

“El país no puede seguir esperando mientras la violencia golpea a nuestras regiones. Es urgente que el Gobierno Nacional actúe con mayor contundencia frente a los grupos criminales que hoy amenazan la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”, expresó el gobernador Zuleta.

“No se trata solo de mejorar condiciones económicas. Se trata de acompañarlos, rodearlos, fortalecer su moral, aumentar sus capacidades y garantizar una presencia real y efectiva del Estado en el territorio”, agregó.

Finalmente, puntualizó que “hoy más que nunca, alcaldes, gobernadores y todos los colombianos debemos acompañar a nuestros héroes de la patria. La criminalidad no se justifica y se combate con decisión”.

