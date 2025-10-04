Si tienen voluntad de paz, el primer gesto es dejar de extorsionar: Erasmo Zuleta al Clan del Golfo

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, una vez más se refirió a los diálogos de paz que estaría adelantando el Gobierno Nacional con el Clan del Golfo. El mandatario dijo que el grupo criminal debería tener gestos en los territorios, dejando de extorsionar.

“Vuelvo a ratificarme en lo que dije el día de mi posesión: si este grupo de verdad tiene voluntad de hablar de paz, el primer gesto que debe hacer en el territorio es cesar la extorsión, porque hoy no solo están extorsionando al que tiene mucho, sino también al que tiene poco. Esto, no solo se trata de un diálogo en el que habla el Gobierno con un grupo criminal, sino que debe haber gestos de las partes”, expresó el gobernador Zuleta.

Asimismo, manifestó que el departamento de Córdoba ha enfrentado varios procesos de paz y que espera que estos diálogos no repitan los errores del pasado.

“Este departamento ha sido testigo de acuerdos de paz, tanto de la guerrilla como autodefensas; acuerdos de paz que no se han cerrado, que no han reivindicado a las víctimas, acuerdos de paz que no le han garantizado segundas oportunidades a los desmovilizados y no han transformado el territorio. Por eso, como gobernador lo hemos dicho: no me opongo a la paz, pero nosotros como gobernantes debemos ser parte porque debemos asumir un rol en ese proceso de diálogo y asumir compromisos”, puntualizó.

Finalmente, advirtió que los operativos no se detendrán en el departamento pese a los acercamientos del grupo al margen de la ley con el Gobierno Nacional.

“Mientras ese diálogo avanza, hoy nuestra fuerza pública también avanza con contundencia, no solo dando de baja a los criminales, sino también capturando a esos que extorsionan a las personas de nuestro departamento”, concluyó.