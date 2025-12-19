Grupo Cibest (Bancolombia) venderá Banistmo, su filial en Panamá

Grupo Cibest anunció que llegó a un acuerdo con Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A. para la venta del 100% de las acciones de Banistmo, banco de licencia local en Panamá.

“Esta decisión responde a una visión estratégica de largo plazo orientada a la creación de valor, la optimización del portafolio del Grupo y el fortalecimiento de su propuesta regional de servicios financieros para Latinoamérica y los latinoamericanos”, afirmó la entidad financiera en un comunicado.

Para quienes son clientes de este banco, la entidad señaló que todo el proceso de transición ha sido diseñado cuidadosamente para los clientes de Banistmo, garantizando continuidad en los servicios, estabilidad operativa y una oferta financiera que responda de manera consistente a sus necesidades.

En este sentido, Juan Carlos Mora, CEO del Grupo Cibest, afirmó que están “convencidos de que esta operación traerá ventajas claras para los clientes”, pues “la experiencia y el conocimiento regional de Cuscatlán permitirán sumar capacidades y generar valor”.

“La presencia del Grupo Cibest en Panamá continuará a través de Bancolombia Panamá, como banco off shore, y de Cibest Capital, que agrupa y potencia las capacidades regionales de inversiones y productos vinculados al mercado de capitales”, agregó.

Escuche W Radio en vivo: