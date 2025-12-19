Historia del metro de Medellín, primera ciudad de Colombia con este medio de transporte

La historia del Metro de Medellín comenzó con la Empresa de Transporte Masivo se creada formalmente el 31 de mayo de 1979, mediante una sociedad equitativa entre el Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia.

El objetivo inicial fue claro, construir y operar un sistema que no solo moviliza personas, sino que elevará la calidad de vida de los habitantes.

Tras estudios de factibilidad técnica y económica, el Gobierno Nacional dio su respaldo al proyecto a finales de 1982. La construcción, que involucró a firmas alemanas y españolas, inició formalmente tras la contratación de recursos en 1984, marcando el inicio de la obra de infraestructura más ambiciosa de la región.

Inicio de la operación y expansión

El hito que cambió la historia de Colombia ocurrió el 30 de noviembre de 1995, cuando a las 11:00 a.m. se inauguró la operación comercial en el tramo norte de la Línea A, entre las estaciones Niquía y Poblado. A partir de ese momento, la red no dejó de crecer:

Línea B: Se extendió hacia el occidente con seis estaciones .

Se extendió hacia el occidente con seis estaciones . Integración de cables: En 2004 nació la Línea K (Santo Domingo), seguida por la Línea J en 2008 y el cable turístico Arví en 2010.

En 2004 nació la Línea K (Santo Domingo), seguida por la Línea J en 2008 y el cable turístico Arví en 2010. Buses y Tranvía: En 2011 se incorporaron los buses articulados y en 2016 comenzó a rodar el tranvía de Ayacucho, un medio sostenible que revitalizó el centro de la ciudad.

Recientemente, el sistema ha sumado tecnologías como los metrocables de las líneas M (2019) y P (2021), este último beneficiando a más de 400.000 ciudadanos en las comunas de Castilla y Doce de Octubre.

Lo que distingue al sistema de Medellín a nivel internacional es la denominada Cultura METRO. Este concepto se basa en un modelo de gestión social y educativa que promueve el cuidado del entorno y la convivencia respetuosa entre los usuarios. Con más de 4.995 millones de pasajeros movilizados a lo largo de su historia, el sistema opera bajo principios de movilidad sostenible y energías limpias.

Actualmente, la red cuenta con 76 estaciones distribuidas entre trenes, cables, tranvía y buses de tránsito rápido, extendiendo su influencia por seis municipios: Bello, Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta y La Estrella.

El éxito del modelo antioqueño alcanzó una escala internacional el 1 de diciembre de 2023. En esa fecha, la empresa comenzó la operación comercial del metro subterráneo de Quito, en Ecuador, a través de una alianza estratégica con la firma francesa Transdev.

El sistema cuenta con espacios de valor social como la Bibliometro y salas de alfabetización digital en estaciones de cable, reforzando su compromiso con la educación ciudadana.

Escuche W Radio en vivo: